Министр обороны России Сергей Шойгу покинул свой пост после утверждения нового состава правительства РФ. Он возглавлял военное ведомство с 2012 года.

Вечером 12 мая президент России Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении Шойгу секретарём Совета безопасности РФ.

Николай Патрушев, занимавший пост главы Совбеза с мая 2008 года, был освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу».

Новым министром обороны Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Совет Федерации должен утвердить его кандидатуру 13−14 мая.

Андрей Белоусов. Фото: government.ru.

Смену главы Минобороны в Кремле объяснили необходимостью внедрения инноваций и вписывания «экономики силового блока в экономику страны».

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Песков подчеркнул, что назначение Белоусова не изменит военной составляющей — она останется прерогативой начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, который сохранил свою должность.

В американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что перестановки в Минобороны РФ и замена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова свидетельствуют о том, что российский президент предпринимает шаги по мобилизации экономики и оборонной промышленности для подготовки к затяжной войне в Украине и конфронтации с НАТО в будущем.