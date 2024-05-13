В Узбекистане с начала года официально зарегистрировано 13364 нарушений трудового законодательства. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства занятости и сокращения бедности.

В январе-апреле больше всего нарушений Государственная инспекция труда выявила:

в учреждениях народного образования (школах) — 5612 (в среднем по 1403 правонарушения в месяц);

в дошкольных образовательных организациях (детсады) — 2173 (543);

в системе Министерства здравоохранения — 1215 (303);

в сельском хозяйстве — 452 (113);

в строительных организациях — 266 (66).

В 2023 году больше всего нарушений трудового законодательства также было выявлено в сферах образования — 21286 (в среднем по 1773 нарушений в месяц), здравоохранения — 3589 (299), строительства — 1867 (155), сельского хозяйства — 1775 (147), промышленности — 686, транспорта — 539, банковской и финансовой системе — 274, торговли и услуг — 237, другие — 10977.

Если сравнить со средними месячными показателями, то нарушений в сфере образования и здравоохранения стали выявлять больше.

Всего инспекция провела 4321 проверку, в результате которой в отношении 2682 должностных лиц назначены штрафы на сумму 6,2 млрд сумов (около 2,5 млн сумов на каждого). Ещё 166 дел переданы в правоохранительные органы.

Среди выявленных нарушений большинство связано:

с неправильным составлением трудовых договоров — 617 случаев;

с порядком оплаты труда — 1462;

с порядком предоставления отпуска — 1474;

с непредставлением или сокрытием информации о вакансиях — 846;

с незаконным увольнением — 312;

с тем, что не организовано обучение и проверка знаний работников — 626;

с тем, что работники не обеспечены специальной одеждой и средствами защиты — 332.

В результате Госинспекция труда добилась оформления 44413 неформальных рабочих мест и взыскания 26,4 млрд сумов оплаты труда в пользу 5997 граждан

За этот период поступило 7157 обращений, из них удовлетворено 4663 обращения, даны разъяснения по 2697 обращениям. Большая часть жалоб связана с несвоевременной оплатой труда и другими выплатами — 3637 случае, незаконным увольнением — 605, неофициальным использованием работника — 467, нарушениями при приёме на работу — 382.