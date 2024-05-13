В Узбекистане с начала года официально зарегистрировано 13364 нарушений трудового законодательства. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства занятости и сокращения бедности.
В январе-апреле больше всего нарушений Государственная инспекция труда выявила:
- в учреждениях народного образования (школах) — 5612 (в среднем по 1403 правонарушения в месяц);
- в дошкольных образовательных организациях (детсады) — 2173 (543);
- в системе Министерства здравоохранения — 1215 (303);
- в сельском хозяйстве — 452 (113);
- в строительных организациях — 266 (66).
В 2023 году больше всего нарушений трудового законодательства также было выявлено в сферах образования — 21286 (в среднем по 1773 нарушений в месяц), здравоохранения — 3589 (299), строительства — 1867 (155), сельского хозяйства — 1775 (147), промышленности — 686, транспорта — 539, банковской и финансовой системе — 274, торговли и услуг — 237, другие — 10977.
Если сравнить со средними месячными показателями, то нарушений в сфере образования и здравоохранения стали выявлять больше.
Всего инспекция провела 4321 проверку, в результате которой в отношении 2682 должностных лиц назначены штрафы на сумму 6,2 млрд сумов (около 2,5 млн сумов на каждого). Ещё 166 дел переданы в правоохранительные органы.
Среди выявленных нарушений большинство связано:
- с неправильным составлением трудовых договоров — 617 случаев;
- с порядком оплаты труда — 1462;
- с порядком предоставления отпуска — 1474;
- с непредставлением или сокрытием информации о вакансиях — 846;
- с незаконным увольнением — 312;
- с тем, что не организовано обучение и проверка знаний работников — 626;
- с тем, что работники не обеспечены специальной одеждой и средствами защиты — 332.
В результате Госинспекция труда добилась оформления 44413 неформальных рабочих мест и взыскания 26,4 млрд сумов оплаты труда в пользу 5997 граждан
За этот период поступило 7157 обращений, из них удовлетворено 4663 обращения, даны разъяснения по 2697 обращениям. Большая часть жалоб связана с несвоевременной оплатой труда и другими выплатами — 3637 случае, незаконным увольнением — 605, неофициальным использованием работника — 467, нарушениями при приёме на работу — 382.