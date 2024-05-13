Граждане Узбекистана снова смогут отправиться на сезонные работы в Республику Корея. Об этом министр занятости и сокращения бедности Бехзод Мусаев на встрече с министром юстиции Кореи Пак Сон Чжэ во время переговоров в Сеуле, сообщает пресс-служба Минзанятости.

В 2021 году Корея возобновила привлечение узбекистанцев на сезонные работы, однако многие из них нарушили трудовой договор и не вернулись обратно на родину в указанный срок, из-за чего корейские власти снова приостановили набор граждан из Узбекистана по визе E-8 (для сезонных работ), уточнили «Газете.uz» в министерстве.

В Минзанятости отметили, что переговоры были сложными, но министр Бехзод Мусаев смог добиться возобновления этой процедуры. В Минюсте Кореи подчеркнули, что если работники из Узбекистана не будут нарушать трудовое законодательство, не будут заниматься незаконной деятельностью и не оставят без причины свои рабочие места, корейская сторона выразила готовность «открыть любой тип рабочей визы для наших соотечественников на самом высоком уровне».

«В частности, узбекистанцы могут повысить свою квалификацию, работая в сфере сельского хозяйства и агротехнологий, тем самым обогатив свои знания и навыки в этой же области и вернуться в нашу страну с большим опытом», — говорится в сообщении.

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Кроме того, граждане Узбекистана с профессиональными навыками также смогут работать в Корее.

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На встрече отмечалось, что «образцовая деятельность наших соотечественников, соблюдение законов корейского государства послужат дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами».

Ожидается, что специалисты предоставят каждому кандидату, который временно отправляется на работу в Корею, информацию о трудовом и миграционном законодательстве, культуре, обычаях и традициях Республики Корея.

Ранее министр Бехзод Мусаев встретился с председателем Ассоциации автомобильной промышленности Республики Корея Квак Ён Чхолем и обсудил возможности трудоустройства узбекистанцев на южнокорейских автозаводах. На сегодняшний день на 6800 автомобильных предприятиях Южной Кореи работают 48 тысяч человек. Однако в автопроме существует дефицит сотрудников, который оценивается в 3000 человек.

Стороны договорились в кратчайшие сроки открыть приём заявок для местных соискателей по направлению техобслуживания автомобилей.

Всего 100 тысяч граждан Узбекистана в 2024 году смогут принять участие в конкурсе на свободные рабочие места в Южной Корее (на первом этапе — более 37 тысяч). В Агентстве внешней трудовой миграции объяснили требования и порядок подачи заявки.