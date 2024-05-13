В 14 отдалённых районах и 1 городе Узбекистана планируется создание IT-городков, где около 10 тысяч молодых людей будут бесплатно обучаться IT, иностранным языкам и современным профессиям. Об этом говорилось на презентации о развитии цифровых технологий и расширении профильного обучения молодёжи, представленной президенту Шавкату Мирзиееву в понедельник.

Речь идёт о Чимбайском, Гиждуванском, Зааминском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Хатырчинском, Папском, Шахрисабзском, Кушрабатском, Сарыасийском, Сырдарьинском, Паркентском, Ташлакском и Тупраккалинском районах и городе Ханабаде.

На презентации отмечалось, что сейчас основная доля IT-услуг и экспорта приходится на Ташкент, в котором проживают 80% специалистов отрасли.

Президент подчеркнул, что городки должны иметь удобное для молодёжи расположение и располагать преподавателями из числа высококвалифицированных специалистов.

«В быстро меняющуюся эпоху всем сферам требуются кадры, знающие информационные технологии. В этой отрасли основным ресурсом как для услуг, так и для экспорта являются квалифицированные специалисты. IT-городки должны стать системой, которая даст молодым людям крылья и научит их современным профессиям», — заявил Шавкат Мирзиёев.





На мероприятии говорилось о необходимости повысить прозрачность конкурсов IT-стартапов и выделять гранты на основе результативности проектов. Было предложено проводить конкурс по линии IT-парка среди стартапов IT-образования и программных продуктов на приз до 1 млрд сумов.

В целях вывода сферы цифровых технологий на новый уровень поставлена задача усовершенствовать нормативно-правовые акты в области искусственного интеллекта и космической деятельности.

На презентации также была представлена Единая платформа коммунальных услуг. Система позволит потребителям осуществлять платежи за услуги 8 коммунальных организаций, а также собирать в одном месте и автоматические распределять данные от более чем 14 ведомств.

Согласно озвученным данным, сегодня количество IT-компаний в стране приближается к 2000 (в 2017 году — менее 150), в которых работают 30 тысяч человек. Более 70 тысяч молодых людей занимаются IT самостоятельно.

За первые четыре месяца текущего года объем услуг сферы увеличился на 20%, экспорт составил 200 млн долларов США, было создано 5000 рабочих мест.