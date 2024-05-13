В 2024 году серии международных благотворительных забегов Samarkand Marathon исполняется 5 лет. Первым событием этого года станет Международный ультрамарафон Zaamin Ultra 2024, сообщили в пресс-службе организатора — Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Zaamin Ultra 2024 пройдёт в Зааминском национальном природном парке 1 и 2 июня. Трасса расположена на высоте 2200−2500 м над уровнем моря, что эквивалентно шести Ташкентским телебашням.

«В этом году мы отмечаем пятилетие серии международных благотворительных забегов Samarkand Marathon. С момента своего основания мы позиционируем наши события как фестиваль, посвящённый спорту, культуре и искусству, который объединяет участников со всего мира в Узбекистане. Мы развиваем всю серию и постоянно работаем над тем, чтобы сделать события масштабнее и интереснее, привлечь новую аудиторию, включая молодых людей со всей республики», — сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова.

Участников и гостей фестиваля ожидают:

Уникальная горная трасса и ландшафты Зааминского нациольного парка;

Развлечения для всей семьи: скалолазание, прогулки на воздушном шаре с видом на плато Суффа;

Накануне забега вечером состоится концерт электронной музыки;

В этом году будет внедрена новая экологическая инициатива, которая станет традицией для всей серии благотворительных забегов — плоггинг. Участники завершат двухдневный фестиваль совместной пробежкой и сбором мусора. Инициатива будет способствовать объединению и сохранению природного парка в своём первозданном виде.

Дистанции забегов:

50K — на этом маршруте открывается вид на все плато, и взору предстанут хребты Туркестанский и Мальгузар. Самая высокая точка трассы достигает 2500 м над уровнем моря. Набор высоты — 1535 м.

21K — полумарафонцы могут попробовать свои силы на дистанции в 21 км с общим набором высоты 635 м. На маршруте участники пробегут все три ручья: Катташир, Кызылмазар и Обикуль.

10K — участники добегают до смотрового участка, с которого открывается вид на горный ручей Кызылмазар и вход в Каньон Чортанга. Для яркого по ощущениям финиша организаторы оставили подъёмы на последние километры. Набор высоты — 370 м.

2K — эта небольшая дистанция идеально подходит для бегунов, только начинающих знакомство с горными забегами. Маршрут открывает обзорный вид на стартовый городок и горный ручей Катташир.

Концерт электронной музыки накануне забега 1 июня пройдёт на открытой сценической площадке, там выступят местные диджеи, а также проект Qaraqoom. Он сочетает в себе этническое звучание народов Центральной Азии и современную электронную музыку в жанрах от органического хауса до прогрессивного хауса и техно.

Регистрация на марафон доступна по ссылке.