Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories выступила с предложением компенсировать моральный ущерб на 75,6 млрд сумов семьям детей, погибших и пострадавших после приёма «Док-1 Макс». Об этом сообщило издание «Дарё». Информацию «Газете.uz» также подтвердили в Ташкентском городском суде.

С такой просьбой к председателю Ташкентского городского суда по уголовным делам и апелляционной инстанции обратилась директор компании Мунира Кариева, мать бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардора Кариева, который был приговорён к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе «Док-1 Макс».

«Я хочу направить экономические возможности ООО Jurabek laboratories, которым я в настоящее время руковожу, на выплату морального ущерба, определённого в приговоре суда к взысканию, чтобы хоть немного смягчить боль от утраты родителей, дети которых погибли от воздействия вредных лекарств, и облегчить участь моего сына Сардора Кариева», — говорится в заявлении Муниры Кариевой в суд.

Она отметила, что выделить сразу большую сумму денег со счета и компании не представляется возможным, поскольку сегодня там работают более 2000 человек, налажен процесс локализации и производства многих препаратов, которые «ранее импортировались по высоким ценам из-за границы».

Она попросила суд предоставить три года на выплату ущерба, чтобы это не отразилось на основной деятельности предприятия.

«Я как учредитель, имеющий право на получение доходов от деятельности ООО Jurabek laboratories, могу сформировать эти средства только за счёт дивидендов, которые могу законно получить от результатов деятельности предприятия. Этот процесс займёт несколько лет. Поэтому я намерена произвести полную компенсацию морального ущерба, предусмотренную решением суда, в рассрочку в течение 3 лет, с правильным распределением доходов от деятельности предприятия. С другой стороны, я надеюсь, что моему сыну Сардору Кариеву будет облегчено наказание на основании статьи 57 Уголовного кодекса с применением гуманного принципа закона, что приговор в виде 18 лет лишения свободы будет отменён и он выйдет на свободу. Я прошу вас помочь мне достичь этой цели», — говорится в заявлении Муниры Кариевой.

Напомним, 26 февраля суд по делу о сиропе «Док-1 Макс», помимо Сардора Кариева, приговорил его заместителей к 16 годам, а бывшего директора Quramax, гражданина Индии, — к 20 годам колонии.

Суд в Ташкенте обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами «Док-1 Макс» и «Амбронол». Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства сумму взятки Quramax, данной чиновникам.

Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 68 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп от кашля «Док-1 Макс», с августа 2023 года. Подсудимыми проходили 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).

Репортажи «Газеты.uz» из зала суда, где рассматривалось дело «Док-1 Макс», — по ссылке.