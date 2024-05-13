В Шерабадском районе Сурхандарьинской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По предварительным данным, авария произошла 12 мая примерно в 9:50 на территории махалли Узунсой на 1371-м км дороги М-39 в направлении «Ташкент-Шерабад». Сообщается, что водитель Tracker Ш. Д. (1965 года рождения) «потерял управление» и столкнулся с грузовым автомобилем «Зил-130», стоящим на обочине.

Фото: Соцсети.

В результате водитель и его супруга М. Ш. скончались на месте происшествия. Ещё трое женщин в возрасте 44, 50 и 77 лет, находившиеся в легковом автомобиле, скончались в больнице.

На видео, распространённых в социальных сетях, очевидцы отмечают, что возможной причиной ДТП может быть неровность дороги, которую можно увидеть недалеко от места аварии. В пресс-службе УБДД Сурхандарьи заявили «Газете.uz», что «неровность дороги — это неверная информация, экспертиза подтверждает, что у водителя остановилось сердце».

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы). Областная прокуратура взяла дело под контроль.

В 2023 году в Узбекистане произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 (-3,1%). В 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка. СБДД Узбекистана ставила задачу снизить за прошлый год количество ДТП и смертельных случаев в них на 15%, но не смогла этого добиться.

В апреле из-за неисправности тормозной системы Damas попал в ДТП в Сурхандарье, в результате погибли шесть человек. Среди них — 14-летний мальчик и девочки в возрасте 8 и 9 лет.