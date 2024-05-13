Объем добычи угля в Узбекистане планируется увеличить до 10 миллионов тонн в 2025 году. Об этом говорилось на презентации у президента Шавката Мирзиёева 13 мая.

В январе президент ставил задачу нарастить добычу угля на 22% «с учётом потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности».

В 2016 году уровень добычи составлял менее 4 млн тонн в год. В 2023 году он увеличился более чем на 15% и достиг 6,55 миллиона тонн. На долю частного сектора пришлось 369 тысяч тонн. Как писала «Газета.uz», вырос также импорт угля.

В текущем году добычу намечено довести до 8 миллионов тонн, из которых 900 тысяч тонн добудут предприниматели, отмечалось на презентации.





Уголь является «оптимальным источником энергии в определённых отраслях», говорится в сообщении пресс-службы президента. Угольные запасы страны оцениваются почти в 2 миллиарда тонн.

Президент дал ответственным лицам указания по внедрению международных стандартов в отрасли, повышению качества угля и ускорению инвестиционных проектов.

На презентации отмечалось, что в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях проводятся геологические работы на четырёх участках, в следующем году на них планируется запустить добычу. На предприятии «Шаргункумир» будет запущена установка для обогащения угля мощностью 500 тысяч тонн в год.

С использование передового зарубежного опыта продолжаются работы по оценке и бурению угольных пластов. Эти мероприятия должны способствовать наращиванию добычи угля, говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что в Узбекистане планируется отказаться от государственного регулирования цен на уголь и перейти на формирование оптовых и розничных цен на основе рыночных принципов.

В последние годы в Узбекистане для экономии природного газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, а также детсадов, школ и больниц начали переводить на угольное топливо. В 2023 году ожидался перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.

В то же время потребители жалуются на низкое качество отечественного угля.