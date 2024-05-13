Узбекистан и Азиатский банк развития подписали меморандум о реализации страновой программы на 2025−2027 годы, которая предусматривает реализацию проектов на общую сумму 3,5 млрд долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

Подписание состоялось в рамках 57-го ежегодного заседания совета управляющих АБР, которой проходило в Тбилиси (Грузия) 4−5 мая под девизом «Мост в будущее». Делегацию Узбекистана возглавлял заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.

Подписи под документом поставили заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев и генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Проекты, включённые в программу, коррелируют со Стратегией развития «Узбекистан-2030», отметили в министерстве. Количество проектов не уточняется.





В пресс-службе представительства АБР в Ташкенте на запрос «Газеты.uz» отметили, что банк и правительство Узбекистана ориентировочно определили проекты развития на ближайшие годы и что среднесрочные целевые показатели анализируются и обновляются ежегодно.

«Целью банка является поддержка финансированием, знаниями и инновационными решениями проектов развития в Узбекистане в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения и городской инфраструктуры, сельского хозяйства и управления природными ресурсами, финансов, государственного сектора и управления, образования и здравоохранения», — подчеркнули в АБР.

Предыдущая страновая программа предусматривала реализацию 27 проектов на сумму 2,8 млрд долларов в 2022—2024 годах.

Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. Представительство банка в Узбекистане было открыто в 1998 году. Общий объем предоставленных АБР средств по суверенному портфелю Узбекистана достиг 12 млрд долларов. В 2023 году АБР выделил 6 займов и 1 грант на 4 суверенных проекта и 2 программы.