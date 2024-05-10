Венгрия начала подготовку специалистов по атомной энергетике из Узбекистана, заявил 7 мая министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в ходе визита в Ташкент.

«Узбекистан готовится построить АЭС, учитывая, что к 2030 году спрос на электроэнергию удвоится. Мы, венгры, делаем то же самое, в Пакше уже идёт подготовка к строительству двух новых энергоблоков, а поскольку у нас есть несколько десятилетий опыта в области атомной энергетики, мы уже начали подготовку будущих узбекских специалистов по атомной энергетике в Венгрии», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, стороны договорились, что если Узбекистан подпишет контракт с «Росатомом» на строительство атомной электростанции, то будет использована венгерская технология охлаждения.

«Это будет контракт на сумму более 100 млн долларов, что приведёт к одной из самых значительных экспортных поставок в сфере энергетики из Венгрии за всю историю», — отметил министр.

7 мая в рамках девятого заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялся узбекско-венгерский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие более 200 представителей бизнес-сообщества, руководителей министерств и ведомств, экспертов.

Товарооборот между Венгрией и Узбекистаном увеличился на 86% с 2010 года и в прошлом году превысил 100 млн долларов. В Узбекистане также побывали руководители 29 венгерских компаний. Ведётся подготовка к строительству венгерского фармацевтического завода, а также ожидаются инвестиции в пищевую промышленность Узбекистана. Выход OTP Bank на узбекский рынок также создаёт новые возможности, и правительство Узбекистана выделяет специальную зону для венгерского бизнеса, отметил Петер Сийярто.

Петер Сийярто вместе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.

С 30 июня между Ташкентом и Будапештом возобновится прямое авиасообщение. Кроме того, в августе 2023 года стороны договорились создать совместный фонд. Глава МИД Венгрии в ходе нынешнего визита заявил о готовности увеличить размер фонда с 50 млн евро до 150 млн евро.

Узбекистан и Венгрия обсуждали использование технологии «сухого» метода охлаждения оборотной воды на крупных тепловых станциях, в том числе и АЭС, которая применяется в венгерской компании Eniox, в июле 2020 года. Венгерская сторона заявила, что готова предоставить финансирование «Эксимбанка Венгрии» в размере 130 млн евро при участии Eniox в данном проекте.

В Венгрии с 1982 года работает АЭС «Пакш». С 2032 года начнёт происходить плановый вывод её энергоблоков из эксплуатации. Сейчас в Венгрии начат проект строительства АЭС «Пакш-2» российского дизайна поколения «3+» с двумя энергоблоками на основе реакторов ВВЭР-1200. Её строительство начнётся в 2024 году.

Глава агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев в начале мая рассказал о переговорах с Россией по строительству АЭС в Узбекистане. «Мы сейчас просто ведём переговоры, пока общие слова, ничего конкретного», — сказал он, отметив, что стороны обсуждают различные направления сотрудничества.