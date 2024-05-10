Новый руководитель Федерации лёгкой атлетики Узбекистана был избран 8 мая на отчётно-выборной конференции организации, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Сперва было рассмотрено и удовлетворено заявление об отставке по собственному желанию прежнего председателя федерации Мехриддина Абдуллаева. Напомним, он также возглавлял компанию «Узбекнефтегаз» с января 2020 года по март 2023 года, после чего был назначен заместителем председателя Счётной палаты.

Исполнительный комитет организации выдвинул на пост главы федерации кандидатуру Баходира Бахромовича Сидикова, нынешнего председателя правления «Узбекнефтегаза».

Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, представляя кандидата, отметил, что Баходир Сидиков имеет репутацию человека, любящего спорт, «всегда поддерживает популяризацию массового спорта и здорового образа жизни в стране». Он добавил, что не сомневается, что «кандидат в будущем сможет вывести развитие лёгкой атлетики в нашей стране на новый уровень».





«Участники конференции единогласно одобрили кандидатуру Баходира Бахромовича Сидикова, и он был избран на пост председателя Федерации лёгкой атлетики Узбекистана», — говорится в сообщении.

Баходир Сидиков в своём выступлении отметил, что всеми силами постарается оправдать доверие и приложит все усилия, чтобы спортсмены сборной Узбекистана усердно готовились к летним Олимпийским играм Париж-2024 и достойно выступили.

На конференции также обсуждалась подготовка национальной сборной к Олимпиаде, генеральный секретарь федерации Камолиддин Рузимухаммедов представил отчёт по подготовке сборной Узбекистана к соревнованиям.