Постановлением президента Узбекистана 7 мая утверждены инвестиционные соглашения по строительству в Самаркандской и Джизакской областях двух ветряных электростанций.

Инвестиционные соглашения с китайской компанией Universal Energy были подписаны 25 января. Подрядчиками по проектам будут выступать дочерние компании Universal Energy — Peak Wind Alpha и Peak Wind Beta. В качестве обеспечения по проекту они предоставили гарантии иностранного банка на общую сумму 18 млн долларов.

В рамках каждого из проектов планируется построить ветроэлектростанции мощностью 250 МВт, а также линии электропередач. На реализацию каждого проекта инвестор намерен выделить 250 млн долларов.

Электричество, выработанное на этих ветроэлектростанциях, гарантированно будет продаваться «Национальным электрическим сетям Узбекистана», которые принимают на себя обязательство закупки в течение 25 лет.