На 10-м заседании Комитета «Память мира» ЮНЕСКО для Азии и Тихоокеанского региона в Улан-Баторе (Монголия) две номинации Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО были включены в реестр «Память мира». Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

В реестр «Память мира» вошли номинации «Туркестанский альбом (1871−1872)» и «Изображения хорезмского оазиса Худайбергана Деванова (1879−1937)».

«Документальное наследие в виде коллекции фотографических негативов и фотографий свидетельствует об историко-культурном своеобразии и местном своеобразии Хорезма (низовья Амударьи, Хорезмский оазис) и историко-культурных преобразованиях на рубеже XIX — первых трёх десятилетий XX веков», — говорится в сообщении.





Номинация «Туркестанский альбом (1871−1872)» содержит редкие фотографии и цветные изображения, представляющие научную и историческую ценность и хранятся в фонде Национальной библиотеки Узбекистана. «Туркестанский альбом» состоит из исторического, археологического, этнографического и ремесленного разделов. Альбом отличается полнотой и оригинальностью материалов, взятых с национальных фотографий.

Эта коллекция была составлена в 1871—1872 годах и состоит из 4 частей — археологической, этнографической, ремесленной и исторической — и 10 томов. Часть альбома, посвящённую археологии и этнографии, подготовил востоковед А. Л. Кун. Агроном М. И. Бродовский и ботаник И. И. Краузе подготовили материалы о ремёслах, В. П. Иванов — материалы о живописи, а М. А. Ротмейстер — материалы по военной истории. Фотографии «Туркестанского альбома» сделаны Н. Н. Нехорошевым.





Вторая номинация «Изображения хорезмского оазиса Худайбергана Деванова (1879−1937)» представляет собой коллекцию Худайбергана Деванова, узбекского фотографа-новатора, кинематографиста, режиссёра и оператора из Хивы.

Коллекция Деванова включает разные периоды развития Хорезма: годы правления Мухаммад Рахимхана II, Феруза (1864−1910), Асфандиярхана (1910−1918), годы образования Хорезмской Народной Советской Республики (ХНСР, 1920−1924) и УзССР (1925- 1937). Эти предметы являются единственными визуальными свидетельствами реальных событий, происходивших в переломные моменты Туркестанского края, отметили в фонде.