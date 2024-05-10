Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 мая провёл совещание по вопросам развития кожевенной и шёлковой промышленности, а также обеспечения занятости населения.

В прошлом году объем производства в кожевенной промышленности достиг почти 3 трлн сумов. Однако половина этого объёма пришлась на Андижанскую и Ферганскую области. В Каракалпакстане, Бухаре, Джизаке, Сурхандарье и Хорезме, заготавливающих значительный объем кожи, низкие показатели производства, сказал глава государства.

В экспорте отрасли доминирует первичная продукция, доля готовой продукции составляет всего около 30%. Объёмы переработки кожи также недостаточны, не используются полностью возможности животноводческих кластеров, указал он.

Поэтому деятельность ассоциации «Чармсаноат» планируется изменить и закрепить за отраслью Народный банк. Вместе с хокимами областей намечено разработать проекты на 100 млн долларов в малых кожевенных промышленных зонах.

Кожевенные кластеры появятся в Шараф-Рашидовском и Ахангаранском районах. Для строительства очистных сооружений и зданий будет направлено 40 млн долларов в виде «дешёвых ресурсов». В проекты планируется привлечь иностранные бренды, производящие продукцию из натуральной и искусственной кожи. Для этого будет налажена компенсация до 30 тысяч долларов расходов предприятий на услуги сорсинга.

Животноводческим кластерам будут выделены низкопроцентные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота.

Что касается шёлковой отрасли, то в последние годы и в этом направлении была внедрена кластерная система. В частности, организовано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по производству грены. Площади тутовых плантаций увеличены с 40 тысяч до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов шелкопряда увеличился в 2,5 раза и достиг 26 тысяч тонн, экспорт шёлковой продукции вырос в три раза.

Однако, как отметил президент, технологии выращивания шелкопряда и защиты от болезней недостаточно развиты. В результате потери при получении коконов относительно высоки.

Основу экспорта отрасли всё ещё составляет сырьё. В связи с этим подчёркнута необходимость углублённой переработки коконов и увеличения производства готовой продукции, тканей и домашнего текстиля. Это должно помочь занять место на европейском рынке, на который приходится 45% мирового импорта шёлковых изделий.

Наиболее актуальной проблемой в шелководстве остаётся кормовая база. Для решения этой проблемы необходимо расширить посадку новых высокоурожайных сортов шелковицы. Также можно создать дополнительный источник корма, высадив шелковицу в один-два ряда по краям хлопковых полей, сказал президент.

Хокимам поручено организовать новые тутовые плантации на площади 105 тысяч гектаров. Эти земли будут разделены на участки и предоставлены населению через аукцион, на котором начальная цена участка будет установлена на уровне 10%. Незанятые граждане, в том числе женщины, будут обучаться на коротких курсах в моноцентрах и шелководческих кластерах.

Низкая закупочная цена на коконы не вызвала интерес у населения. Поэтому президент подписал указ об увеличении закупочной цены на 25%. Кроме того, шелководы освобождены от подоходного и социального налогов, для тутовых плантаций установлена налоговая ставка в 10%.

Агентству по карантину и защите растений поручено завезти семена клещевины и питающихся её листьями шелкопрядов для испытаний в Институте шелководства. В Китае широко используется этот метод выращивания шелкопрядов.

Для коврового производства продолжат централизованный закуп полипропилена и удвоят финансирования с 9 млн до 18 млн долларов. Учитывая время до получения валютной выручки, предпринимателям будет предоставлен полипропилен на срок до одного года (сейчас от 3 до 6 месяцев).

Заслушав поднятые предпринимателями проблемы и предложения, президент поручил ответственным руководителям содействовать предпринимателям в получении сертификатов для выхода на рынки Европы, привлечь иностранных специалистов, обеспечить доступ отечественной кожаной, ковровой и шёлковой продукции в торговые дома за рубежом, организовать подготовку квалифицированных кадров среднего звена и другие.