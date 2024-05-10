В Узбекистане в 2023 году было зафиксировано 10 случаев создания помех лазерными лучами во время взлёта и посадки воздушных судов. С 1 января по 10 марта текущего года зарегистрировано ещё 6 случаев. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Статистика по подобным авиационным инцидентам основана на обращениях экипажей самолётов.

Корреспондент «Газеты.uz» был свидетелем одного из таких случаев на рейсе из Ташкента 5 апреля текущего года (фото выше, информация в правоохранительные органы).

Воздействие на глаза человека лазерным лучом может нанести ущерб и поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров и членов экипажа, отметили в компании.

С 1 марта 2013 года в Узбекистане был введён запрет на ввоз и реализацию портативных лазерных излучателей, используемых в качестве лазерных лучевых указателей.

В апреле 2016 года была введена ответственность за ослепление лазерным лучом пилотов самолётов с земли.

Согласно статье 116−1 Кодекса об административной ответственности, создание помех лазерным лучом путём его наведения на воздушное судно наказывается штрафом от 100 до 200 базовых расчётных величин или административным арестом до 15 суток с конфискацией предметов правонарушения.

За повторное нарушение после применения административного взыскания или за такое действие, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, предусмотрено наказание в виде обязательных общественных работ до 300 часов или исправительных работ до 2 лет либо ограничения свободы до 1 года или лишения свободы до 1 года (статья 263−1 Уголовного кодекса).

Если эти действия повлекли смерть человека, наказание составит исправительные работы до 3 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет.

Те же действия, повлёкшие человеческие жертвы, катастрофу или другие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет.