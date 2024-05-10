В пятницу практически вся территория Узбекистана будет находиться под влиянием влажной и относительно прохладной воздушной массы, сообщил Узгидромет.

По стране временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По областям Ферганской долины к вечеру местами дождь, возможна гроза. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

В субботу по областям Ферганской долины временами дождь, местами возможен сильный, гроза. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям ночью дождь, днём в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. По остальной территории страны без осадков.

В воскресенье по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Кратковременные грозовые дожди возможны лишь в предгорных и горных районах.

Температура сегодня и завтра в пределах +19…+23 градуса Цельсия, в воскресенье — +24…+28 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +29…+33.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, 10−11 мая местами по стране, 12 мая — по северу и пустынной зоне возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В предгорных и горных районах Узбекистана возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте

10 мая и ночью 11 мая временами дождь. Днём 11 мая возможен небольшой кратковременный дождь. 12 мая без осадков.

Температура 10 мая будет в пределах +21…+23 градуса, 11 мая — +19…+21 градус, 12 мая — +24…+26. Ветер западный с переходом на восточный 3−8 м/с, 10 мая возможно усиление до 12−14 м/с.