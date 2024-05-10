Начальником УВД Бухарской области назначен подполковник Икромжон Нормуродович Турсунов, сообщила пресс-служба МВД.

Он был представлен 10 мая на совещании с участием министра внутренних дел Пулата Бобожонова и хокима области Ботира Зарипова.

На совещании была критически рассмотрена работа по предупреждению преступности среди молодёжи, женщин и в результате безработицы.

Ранее Икромжон Турсунов занимал должность первого заместителя начальника УВД Сурхандарьинской области.

На новом посту он сменил Миржамола Миралимова, который возглавлял УВД Бухарской области с февраля прошлого года.