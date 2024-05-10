С начала года в Узбекистан из-за границы вернулись 115 тысяч трудовых мигрантов. Об этом говорилось на совещании у президента в пятницу, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В январе-марте вернулись 58 тысяч граждан, в апреле — 57 тысяч, а до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч человек.

Президент подчеркнул, что вопрос занятости и доходов населения имеет первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней, что нельзя «хромать» в этом вопросе.

По его словам, важно трудоустраивать вернувшихся из миграции и оказывать им помощь в решении социальных проблем.

Перед ответственными руководителями поставлена задача создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать её с системой «махаллинской семёрки», чтобы помочь соотечественникам, которые работают за рубежом и оказались в сложной ситуации, трудоустроить их после возвращения.

В конце марта пресс-секретарь Агентства по внешней трудовой миграции Ортикхужа Норов сообщал «Газете.uz», что в России на тот момент находились более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана (более 2 миллионов в мире).

В первом квартале 2024 года вырос объём трансграничных денежных переводов в Узбекистан вырос на 8,6% — с 2,3 млрд до 2,5 млрд долларов. Это также больше, чем в первом квартале 2022 года ($1,46 млрд) и 2021 года ($1,41 млрд). Доля России сократилась до 68% (в прошлые годы было 78−87%).