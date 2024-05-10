Кабинет министров Узбекистана 30 апреля утвердил положение об Агентстве по развитию и регулированию рынка энергетики. Его возглавляет Шерзод Ходжаев.
Агентство было создано в октябре 2023 года. Орган подчиняется Кабинету министров, хотя в 2021 году предлагалось сделать регулятор независимым от правительства и подотчётным президенту и Олий Мажлису.
Ведомство должно было выполнять функции регулирования, лицензирования и контроля конкурентного рынка не только электроэнергии, но и природного газа, поддерживать конкуренцию на рынке природного и сжиженного газа, обеспечивать рыночную привлекательность и защищать общественные и национальные интересы.
В принятой версии положения говорится, что агентство не является независимым от Кабмина и не имеет функций по регулированию рынка газа.
Агентство расположилось в здании на улице Айбека, 26, где также находится Агентство по развитию атомной энергетики («Узатом») Министерства энергетики.
Основными задачами агентства определены:
- обеспечение поэтапного создания основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии;
- поддержка конкуренции на рынке электроэнергии, обеспечение привлекательности рынка и соразмерности спроса и предложения;
- государственный контроль за соблюдением законоположений, обеспечивающих всем участникам равные права и прозрачность основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии;
- лицензирование деятельности участников, основанных на конкуренции оптового и розничного рынков электроэнергии, а также контроль за соблюдением ими условий лицензии;
- утверждение размеров тарифов и платежей за передачу и распределение начиная с 2026 года электрической энергии, а также в иных необходимых случаях;
- утверждение нормативов допустимых технологических потерь электроэнергии в магистральных и распределительных электросетях при передаче и распределении электроэнергии;
- формирование и участие в реализации долгосрочной инвестиционной политики, направленной на планирование увеличения объёмов производства и создание инфраструктуры, исходя из конъюнктуры рынка и потребности в энергоресурсах;
- разработка механизмов, стимулирующих приобретение отечественных товаров и услуг, при выполнении строительных и ремонтных работ в сфере энергетики.
В части цен на электроэнергию до 2026 года агентство будет участвовать и согласовывать с Межведомственной тарифной комиссией при Кабмине установку тарифов. Орган также будет вводить механизмы социальной защиты при определении тарифов на электроэнергию для населения и учитывать инвестиционные планы, реализуемые в энергетическом секторе.
С 1 января 2026 года агентство будет вносить в Кабинет министров предложения по определению размеров тарифов и платежей на электроэнергию.
Директора агентства и его заместителей назначает и освобождает от должности президент по представлению премьер-министра.