Акции гражданского неповиновения начались утром 10 мая в Ереване, передаёт издание News.am. Протестующие выступают против территориальных уступок Азербайджану, а также призывают премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Протесты транслируются в онлайн-режиме по местным новостным порталам.

Инициатором акций выступил глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян. Он возглавил протестный марш «Тавуш за Родину», который протестующие начали 4 мая, выйдя из приграничного села Киранц. К 9 мая они добрались до Еревана, где прошёл многотысячный митинг. Издание Deutsche Welle пишет, что впервые в постсоветской истории Армении акцию протеста возглавила церковь.

«Другого способа выразить своё несогласие у нас нет, — сказал Галстанян. — И проблема эта касается не только маленьких деревень в Тавуше, но и всей нашей страны».

К акциям присоединились студенты нескольких вузов страны, митингующие также перекрыли грузовиком трассу Армения-Иран на участке Сисиана.

Русская служба Би-би-си отмечает, что за несколько недель до того, как начать марш, жители приграничных сёл протестовали локально, но безуспешно. Поводом для протестов стал спор о границе между Арменией и Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении сообщил, что страны предварительно договорились о делимитации и демаркации небольшого участка границы. Документ предполагает передачу Баку со стороны Еревана четырёх сёл вдоль границы.

Жители Киранца и других близлежащих населённых пунктов переживают, что им придётся покинуть свои дома, если Азербайджан возьмёт под контроль участки земли рядом с границей, уточняет Би-би-си.

На митинге на площади Республики в Ереване в четверг собралось, по разным оценкам, от 31 тысячи до 60 тысяч человек. Галстанян от имени собравшихся заявил, что они будут добиваться вотума недоверия Пашиняну в Национальном собрании (парламент Армении).

«Если Вам дороги Родина, государственность, кровь и жизнь наших погибших сыновей. Как бы ни было сложно, в ближайшие 2−3 дня мы должны испытать эти муки, чтобы в муках завоевать нашу победу. Нет другого пути», — обратился он к протестующим.

Оппозиционные парламентские силы выразили готовность начать процесс вотума недоверия премьеру, но отметили, что им требуется поддержка правящей партии «Гражданский договор». Представители партии, однако, уже заявили, что не видят смысла вести переговоры с протестным движением, лидеры которого, по их мнению, действуют под влиянием бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.