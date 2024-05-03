Политика

Президент Узбекистана на сессии Совета иностранных инвесторов предложил создание рабочих групп по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности совета. В их числе — развитие рынка капитала, стимулирование альтернативных инвестиций и другое.

В Ташкенте прошла церемония открытия нового здания посольства Кыргызстана в Узбекистане. Участие в ней приняли премьер-министры двух стран Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров.

Махалли не оказывают социальную помощь женщинам, подвергшимся насилию, говорилось на совещании у президента. Это планируется изменить. Помощь на уровне района будут оказывать центры «Инсон». Борьбой с насилием займутся также в сферах образования и трудовых отношений.

Экономика

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов прокомментировал «Газете.uz» необходимость модернизации магистральной газовой системы страны. Ранее сообщалось о планах направить 500 млн долларов на модернизацию, чтобы увеличить импорт газа из России.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с председателем американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, в её состав вошли руководители компаний Air Products, CNH Industrial и Silverleafe. Были обсуждены планы американского бизнеса по расширению присутствия в Узбекистане.

Фонд ОПЕК и Узбекистан подписали пятилетнее соглашение о партнёрстве, в рамках которого стране будет выделено 500 млн долларов на поддержку устойчивого развития.

Хотя торговля значительно способствовала экономическому росту в Центральной Азии, она также привела к увеличению выбросов углекислого газа, сообщили в АБР. Странам ЦА нужно скоординировать региональную политику по декарбонизации и ценообразованию на выбросы углерода, отметили эксперты банка.

Общество

Лутфилла Умаров, известный как «Зики эски шахар», был задержан в ходе рейдов в декабре прошлого года в Ташкенте. Он получил 6 лет и 2 месяца лишения свободы по статье о хранении наркотиков.

В Чиланзарском районе Ташкента на годовалую девочку, которую няня везла в коляске, упало дерево. Ребёнок скончался на месте.

Первый замглавы Минстроя и ЖКХ Шерзод Хидоятов объяснил, почему должников по квартплате планируется отключать от энергоснабжения. Эксперимент хотят начать в Навоийской области, но для этого нужны поправки в законодательство.

В Ташкенте мужчина с «целью познакомиться, а потом жениться» схватил 17-летнюю девушку, а затем ударил её по лицу, когда она оказала сопротивление. Пострадавшая просила назначить ему самое строгое наказание, чтобы это стало примером для других. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

Первый замглавы Минстроя Шерзод Хидоятов объяснил введение минимальных сумм квартплат в Узбекистане. По его словам, если орган управления устанавливает сумму ниже минимального тарифа, то он не сможет поддерживать дом в надлежащем состоянии.

Представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в РФ заявило, что сограждане не сталкиваются с проблемой въезда в Россию через КПП московских аэропортов и наземные КПП Оренбургской, Самарской, Саратовской областей. О таких проблемах ранее сообщила правозащитница Валентина Чупик.

Узбекистан занял 148 место в новом рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ», опустившись сразу на 11 позиций. Ситуацию со свободой СМИ в стране организация оценивает как «очень сложную».

На территорию Узбекистана в пятницу зашёл влажный воздух с юго-запада. В выходные ожидаются дожди с грозами, местами ливневые, в высокогорье не исключён переход дождя в снег. Однако температура по большей части территории страны останется комфортной, до +25 градусов.

Девять кинопремьер, выставки, фестиваль джаза, ярмарка «Время чудес», концерт группы Benom, спектакли в театрах, познавательные мероприятия для детей, скидки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

Нестандартный фестиваль-баттл «Поэты против AI» прошёл в столичном Dream Park. Его организатор — движение Teach for Uzbekistan — предложил десяти поэтам города посоревноваться в стихосложении с нейросетями. «Газета.uz» рассказывает, как это было и кто одержал победу.

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