В Ташкенте 3 мая состоялась церемония открытия нового здания посольства Кыргызстана, сообщила пресс-служба премьер-министра Узбекистана.

Мероприятие прошло в рамках визита председателя Кабинета министров Кыргызстана — руководителя Администрации президента Акылбека Жапарова в Узбекистан.

Премьер-министры двух стран торжественно разрезали ленточку и открыли новое здание дипмиссии Кыргызстана, где ознакомились с условиями, созданными для дипломатов.

«Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров посадили два дерева как символ стремления к укреплению дружественных связей между нашими странами и братскими народами», — говорится в сообщении.