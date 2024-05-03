Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая в резиденции Куксарой провёл вторую пленарную сессию Совета иностранных инвесторов при президенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Основными задачами Совета является оказание консультативного содействия и открытый диалог между правительством Узбекистана и иностранными инвесторами по направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны, исходя из успешного опыта и мировой практики.





Глава государства отметил, что наблюдается тенденция усиления нестабильности в мировой экономике, все более острый характер приобретают последствия энергетических, продовольственных и экологических кризисов.

«В таких условиях только слаженные, взаимосогласованные, конкретные практические действия позволят нам добиться намеченных рубежей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил деятельность рабочей группы, внёсшей вклад в подготовку проектов законов об инвестициях и специальных свободных зонах, направленных на совершенствование инвестиционного и делового климата в Узбекистане.

Анализ инвестиционной политики, осуществляемого командой Организации экономического сотрудничества и развития, позволит определить основные направления и создать эффективные механизмы дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране, заявил он.





Отметив, что взаимодействие и открытый диалог между правительством и бизнес-сообществом являются ключом к эффективному экономическому развитию, Шавкат Мирзиёев предложил создание рабочих групп по направлениям и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности совета.

Первое — развитие рынка капитала. В этом направлении предложено уделить внимание вопросам широкого привлечения внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.

Второе — ответственное ведение бизнеса. Речь идёт о широком внедрении соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.

Третье — стимулирование альтернативных инвестиций. В целях создания благоприятных условий для увеличения стартапов, инновационных проектов и совместных инвестиций будет разработан новый закон «О венчурных инвестициях».

Четвёртое — цифровизация системы работы с инвесторами.





«Думаю, настало время для разработки и широкого внедрения в практику новой электронной платформы для оказания услуг иностранным инвесторам. Это позволит своевременно и системно решать волнующие инвесторов комплексные проблемы», — подчеркнул президент.

Он выразил уверенность, что благодаря активной поддержке членов cовета, Узбекистан продолжит демонстрировать устойчивый рост, сможет повысить уровень жизни народа и обеспечить процветающее будущее страны.

В мероприятии приняли участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, руководители таких компаний и банков, как Masdar, Indorama, ACWA Power, Air Products, Çalik, Suez, Orascom, Çengiz, Aksa, HP, Linde, Procter&Gamble, Visa, CAMCE, John Deere, Huawei, Airbus, Orano, Сommerzbank, Total, PASHA Holding, а также представители международных организаций и финансовых институтов — Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и Международной исламской торгово-финансовой корпорации.





2 мая, в первый день работы Ташкентского международного инвестиционного форума, Шавкат Мирзиёев перечислил запланированные меры по усилению защиты прав инвесторов в Узбекистане: принятие закона «Об инвестициях» в новой редакции по стандартам ВТО, начало работы в стране Международного коммерческого суда и увеличение вдвое срока аренды земель для иностранных инвесторов.





Глава государства призвал инвесторов присоединиться к международным проектам с участием Узбекистана.