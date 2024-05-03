Фонд международного развития ОПЕК (Организации стран-экспортёров нефти) и Узбекистан подписали рамочное соглашение о партнёрстве на 2024−2029 годы, в рамках которого будет выделено 500 млн долларов на поддержку программы устойчивого развития страны. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фонд ОПЕК также предоставит кредит в размере 20 млн долларов на правительственный проект в области дошкольного образования, предусматривающий создание 200 дошкольных учреждений для почти 30 тысяч детей по всему Узбекистану. Проект софинансируется Исламским банком развития и частными спонсорами.

«Развитие современной системы дошкольного образования имеет ключевое значение для будущего экономического роста и наращивания человеческого потенциала. Мы гордимся тем, что присоединяемся к усилиям правительства и поддерживаем его амбициозные стремления стать страной с доходом выше среднего к 2030 году», — отметил президент фонда Абдулхамид Аль-Халифа.

На сегодня Фонд ОПЕК предоставил кредиты на сумму около 760 млн долларов для поддержки почти 30 проектов в Узбекистане, как в государственном, так и частном секторах. Около трети финансирования было выделено на улучшение водоснабжения и санитарии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 мая принял президента фонда Аль-Халифу. На встрече стороны подчеркнули «важность скорейшей подготовки» и реализации проектов в рамках подписанного соглашения на 500 млн долларов.