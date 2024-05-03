Граждане Узбекистана не сталкиваются с проблемой въезда на территорию России через контрольно-пропускные пункты аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово Москвы, а также с принудительными задержаниями.

Об этом заявило представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана в России. В сообщении говорится, что представительство провело мониторинг и переговоры по этому поводу с ответственными сотрудниками вышеперечисленных аэропортов.

Случаев запрета не было и при въезде на территорию России через контрольно-пропускные пункты Оренбургской, Самарской и Саратовской областей «Озинки», «Маштаково» и «Сагарчин», заверили в агентстве.

Накануне издание «Агентство» со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик сообщило, что российские пограничники в последние дни массово отказывают во въезде в Россию в аэропортах и на наземных пунктах пропуска гражданам Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Как рассказала Валентина Чупик, которая давно занимается защитой прав мигрантов, массовые задержания при въезде начались 24 апреля и к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4500 человек, примерно столько же не пустили на наземных КПП.

По данным правозащитницы, только четверть задержанных — граждане Таджикистана, около половины задержанных — мигранты из Узбекистана, остальные — преимущественно граждане Кыргызстана.

С 24 апреля Валентина Чупик получила около двухсот обращений от мигрантов, которых задержали пограничники. Люди, по её словам, жалуются на то, что их не кормят, не дают им воды, не пускают в туалет, отбирают телефоны и «ничего не объясняют».

Министерство иностранных дел Таджикистана 26 апреля сообщило о массовых отказах гражданам страны во въезде в Россию и срочно посоветовало им не ездить в РФ без острой необходимости. По данным министерства, на тот момент почти 1000 таджикистанцев удерживались в аэропортах Москвы.

Спустя три дня, 29 апреля, МИД Таджикистана вручил российскому послу ноту протеста, в которой выразил озабоченность «подчёркнуто негативным отношением» к гражданам страны в России, а также «повсеместным нарушением» их прав.

Министерство иностранных дел Кыргызстана 2 мая заявило, что хотя сигналы о массовых отказах во въезде в РФ согражданам к нему не поступали, ведомство, тем не менее, отслеживает «текущую ситуацию в Российской Федерации и её влияние на правовое положение» граждан Кыргызстана.

В связи с этим МИД страны вновь рекомендовал согражданам, «не имеющим веских оснований» для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу, а при необходимости выезда заранее проверить наличие ограничений на въезд в РФ.

Как мы писали ранее, четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус сити холле» в марте — граждане Таджикистана. После их ареста в России начались мигрантобные дискуссии. Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана рекомендовало тогда согражданам, находящимся в РФ, постоянно иметь при себе документы и не посещать без причины людны места.