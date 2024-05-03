Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в коротком интервью «Газете.uz» на полях Ташкентского международного инвестиционного форума высказался о необходимости модернизации магистральной газовой системы страны.

Как мы сообщали ранее, госкомпания «Узтрансгаз» намерена в 2024—2030 годах за 500 млн долларов модернизировать систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера». Сейчас по этому направлению (с 7 октября 2023 года) Узбекистан получает газ из России. Объём поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.

«Мы и так импортируем, правильно? Зимой газ был? Обеспечили? За счёт чего обеспечили? Да, частично за счёт того, что стабильные поставки [газа] с севера были. Север обеспечивает часть поставок», — сказал министр.

Газотранспортная система «в любом случае требует модернизации», добавил Журабек Мирзамахмудов.

«В середине февраля — в начале марта почему проблемы были? Был гололёд, ледяной дождь, [из-за которого] оборвались линии [электропередачи], ПХГ (подземное хранилище газа „Газли“ — ред.) остановилось, откачки не было и за вот эти два дня, пока мы всю систему восстановили, 40 млн кубометров газа из трубы ушло. Это на что повлияло? Были вынуждены АГНКС приостановить, ограничения вводить. Надёжная работа газотранспортной системы… Если в одном месте будет прорыв, газопровод останавливаем, систему [восстанавливаем]. Знаете, какие потери?» — сказал глава Минэнерго.

Министр отметил, что сумма в 500 млн долларов, указанная в инвестиционной программе за первый квартал, которую планируется направить на модернизацию магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа «с севера», может измениться.

«В инвестиционной программе — индикативные данные. Это мы готовили. Мы говорили „компрессорные станции“, „трубы“. Но мы сейчас проводим внутритрубную диагностику. По результатам разработаем ТЭО и там определим, сколько здесь нужно», — заявил он.

Согласно инвестпрограмме, намечено также продолжить реализацию программы модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы Узбекистана (2021−2024 годы). Проект стоимостью 483 млн долларов предусматривает модернизацию 511 км магистральных газопроводов и 10 газоперекачивающих агрегатов. На 1 января оставались неосвоенными кредиты на 50,1 млн долларов.

Изначально программу планировалось завершить в 2023 году, с финансированием за счёт «Газпромбанка» (сейчас это название в программе изменилось на «иностранный банк»).

Глава Минэнерго ранее объяснял, почему страна покупает именно российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта голубого топлива в другие страны. Он подчёркивал, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.