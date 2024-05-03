В рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума и заседания Совета иностранных инвесторов 3 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с председателем американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече также приняли участие руководители компаний Air Products, CNH Industrial и Silverleaf.





На встрече был отмечен «нынешний высокий уровень узбекско-американских отношений стратегического партнёрства», а также вклад палаты в развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Собеседники отметили стабильный рост объёмов взаимной торговли и инвестиций и успешную реализацию проектов в области энергетики, сельского хозяйства, машиностроения и пищевой промышленности.

От имени деловых кругов США Кэролин Лэмм поблагодарила главу государства за «личное внимание и всемерную поддержку экономическому взаимодействию двух стран».





Были обсуждены планы американского бизнеса по расширению присутствия в Узбекистане, внедрению передового опыта развития финансовых инструментов и механизмов, а также реализации проектов в различных отраслях.

Достигнута договорённость о проведении в этом году в Ташкенте бизнес-форума с участием флагманских компаний и банков США.