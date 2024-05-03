В Узбекистане социальные услуги, оказываемые женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, отсутствуют на уровне махалли. Качество же практической помощи на уровне районов остаётся не высоким. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева 3 мая.

На совещании отмечалось, что в развитых странах налажена оперативная психологическая, медицинская и юридическая помощь жертвам насилия, которому, по данным Всемирной организации здравоохранения, в той или иной форме подвергается каждая третья женщина в мире.

Было указано, что в обновлённой Конституции Узбекистан определён как социальное государство, в ней также гарантированы социальная поддержка населения и создание равных условий для каждого.

Для улучшения ситуации предлагается ввести новую трёхуровневую систему оказания социальных услуг жертвам насилия:

На уровне махалли социальный работник, инспектор по профилактике и женская активистка будут изучать случаи притеснения и постоянно отслеживать ситуацию.

На уровне района в центрах «Инсон» будут оказываться психологические, юридические и другие виды социальных услуг без требования защитного ордера. В отделениях экстренной помощи больниц будут организованы комнаты первичного содействия.

На уровне области в реабилитационных центрах будут оказываться психологические и юридические услуги по предоставлению убежища и углублённой реабилитации на срок до шести месяцев без требования заявления.

Кроме того, будут предприняты меры по предотвращению насилия в сферах образования и трудовых отношений.

При этом будет разработана программа исправления лиц, совершивших насилие, которая будет реализована в согласовании с центром «Инсон». Органы внутренних дел будут вести реестр лиц, совершивших насилие.

Планируется разработать стандарт социальных услуг для лиц, подвергшихся насилию.

Намечено развивать деятельность негосударственных некоммерческих организаций в этой сфере, говорится в сообщении.