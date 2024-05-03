В пятницу и в выходные дни на территорию Узбекистана распространится влажная воздушная масса с юго-запада, сообщила пресс-служба Узгидромета.

3−5 мая по Узбекистану временами пройдут дожди, возможны грозы. Как это обычно бывает в мае, дожди будут носить локальный характер, отметили синоптики. В отдельных районах страны вечером 4 мая, ночью и днём 5 мая возможны сильные ливневые дожди.

Температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, местами усиление до 17−22 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.

В предгорных и горных районах страны — дожди, временами сильные, местами грозы. Возможны селе-паводковые явления.

В высокогорных районах в зонах свыше 2000 м не исключён переход дождя в снег. Сохраняется лавинная опасность.

Ташкент

3 мая во второй половине дня возможен кратковременный дождь, 4 мая ночью и утром дождь, 5 мая временами дождь. Возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, 5 мая возможно усиление до 15−17 м/с.

Температура днём 3−4 мая +23…+25 градусов, 5 мая — +20…+22. Температура ночью — +15…+17 градусов.