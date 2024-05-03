Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов на брифинге в АИМК в четверг прокомментировал введение минимальных размеров обязательных взносов или платежей за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому (квартплаты).

Приказом главы Минстроя и ЖКО с 1 мая утверждены минимальные суммы квартплаты в Узбекистане. В Ташкенте они составят от 1147 до 1829 сумов за 1 кв. м в зависимости от района и этажности дома.

По его словам, управляющие компании и ТЧСЖ могут устанавливать тарифы за квартплату выше минимальных сумм, но не ниже.

«Почему мы определили минимальный тариф? У нас есть проектные институты, которые провели изучение. Например, у нас есть типовые многоэтажные дома с одним подъездом, двумя, тремя, четырьмя подъездами и так далее. Также учитывается количество этажей, наличие лифта. Мы дифференцировали [цены] и определили минимальные тарифы. [Орган управления], как бы ни считал, если определит цены ниже [минимальных тарифов], не сможет поддерживать дом [в надлежащем состоянии]. Цены выше может определять по согласованию с жителями», — сказал Шерзод Хидоятов.

По его словам, это «вынужденная мера», поскольку необходимо содержать дома и здания в надлежащем состоянии.

«Например, мы хорошо эксплуатируем наши машины, вовремя меняем масло, вовремя заливаем топливо. А наши дома мы ценим ещё больше. Почему мы не должны правильно содержать свои дома? Если мы будем хорошо содержать, то стоимость нашего дома всегда будет расти», — заявил он.

Утверждён также список минимальных работ и услуг, которые необходимо оказывать органу управления при установлении утверждённого министерством тарифа (приказ №3501). Среди них:

обеспечение электроэнергией объектов общего пользования в многоквартирных домах;

технический мониторинг лифтового оборудования (в случаях заключения договора со специализированной сервисной организацией);

обслуживание и ремонт фасадов и входов (ремонт, штукатурка, покраска дверей и стен подъезда);

обеспечение технического состояния насосов питьевой воды, установленных в подвале (за исключением многоквартирных домов, где насосы питьевой воды не предназначены для установки во время строительства);

восстановление и ремонт гидроизоляционного слоя кровли домов;

обслуживание коммуникационных сетей в подвале и шахте, сетей электроснабжения (покраска, побелка, ремонт, замена общих электрокабелей, ремонт вертикальных и горизонтальных труб, труб питьевой воды и т. д. );

); поддержание желобов в хорошем состоянии и регулярная их чистка и другое — всего в этом списке 16 пунктов.

Сегодня в Узбекистане имеется 42057 многоквартирных домов с более 1,4 миллиона квартир, из них 38,7 тысячи домов обслуживаются 819 управляющими организациями, 836 — под управлением 156 ТЧСЖ, ещё 1130 домов находятся в самоуправлении и 1405 домов — на балансе ведомств и организаций.

Отмечается, что у управляющих организаций в стране на балансе имеется более 17 тысяч единиц необходимой техники и оборудования, там трудятся более 11 тысяч работников, в том числе 2195 руководителей, 1851 сантехник, 1517 электриков и сварщиков, 3142 специалиста по благоустройству и 2332 других рабочих.

Сообщается, что в 2023—2024 годы по республике отремонтировано 5684 многоквартирных дома на 278,6 млрд сумов: 176,2 млрд сумов — из республиканского и местных бюджетов, 75,1 млрд сумов — от управляющих организаций, 27,3 млрд сумов — за счёт спонсорской помощи.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2024/2025 года планируется отремонтировать 5493 многоквартирных дома управляющих организаций на сумму 126,6 млрд сумов. На сегодняшний день выполнено 20% этих работ, говорится в пресс-релизе.

По данным Минстроя, на 30 апреля среди жителей имеется задолженность по квартплате на 207 млрд сумов. «Работы по взысканию долгов продолжаются. В настоящее время поступления в среднем составляют 95%», — говорится в сообщении.