Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении жителя Ташкента А. А, который ударил незнакомую девушку. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Согласно материалам уголовного дела, 1 февраля на улице Бузбозор 26-летний А. А, «демонстративно пренебрегая правилами поведения в обществе, общепринятыми нормами нравственности», совершил грубые и непристойные действия в отношении проходившей мимо 17-летней девушки. Он схватил её сзади, а после того, как девушка оказала сопротивление, он ударил её по лицу и скрылся с места происшествия.

Судебно-медицинская экспертиза установила повреждения в области нижней губы девушки и оценила их как лёгкие телесные повреждения.

Подсудимый полностью признал вину и сообщил, что после развода «стремился построить новую жизнь». По его словам, в тот день он увидел девушку и хотел с ней «сначала познакомиться, а затем жениться», поэтому шёл за ней следом и что-то говорил.

Он утверждает, что нечаянно приблизился к ней и «схватил область ниже спины». Девушка заявила, что он ударил в эту область и затем схватил её. Она оказала сопротивление, из-за чего нападавший уронил телефон, после этого обвиняемый ударил её по лицу кулаком, а девушка от удара упала на землю.

А. А. не смог объяснить, почему он ударил её, но сказал, что сожалеет об этом. Пострадавшая заявила, что с момента происшествия до настоящего времени находится в очень плохом психическом состоянии и боится одна передвигаться по улице. Она считает, что присутствие таких лиц в обществе может поставить под угрозу жизнь и здоровье всех девушек. Пострадавшая не простила подсудимого и попросила суд назначить самое строгое наказание, чтобы это стало примером для других.

Суд признал мужчину виновным по пункту «г» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности / наказывается обязательными общественными работами от 300 до 360 или ограничением свободы от 1 года до 2 лет либо лишением свободы до 3 лет) и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.