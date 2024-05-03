Шайхантахурский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении Лутфиллы Умарова, задержанного в декабре прошлого года в рамках мероприятий правоохранительных органов «Ударные 40 дней». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ташкентских городских судов.

Согласно приговору суда, в конце мая 2023 года подсудимый нашёл на краю оврага в Ташкенте 12 бутонов мака и передал их другу на хранение как лекарство от простуды.

7 декабря при обыске квартиры знакомого сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены головки цветков мака, содержащие алкалоиды опия (кодеин, тебаин) общей массой 9,64 грамма.

Лутфилла Умаров был признан виновным в соответствии с частью 2 статьи 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорён к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

При задержании в декабре 2023 года Умарову также было предъявлено обвинение по части 2 статьи 165 (вымогательство).