Тесное трансграничное сотрудничество и реформа торговой политики в Центральной Азии и соседних с ней странах могут сократить углеродный след от торговой деятельности и производственно-сбытовых цепочек — растущих источников выбросов в одном из самых энергоёмких регионов мира в плане производства.

Об этом говорили официальные представители Азиатского банка развития (АБР) на 57-м годовом собрании банка, сообщила его пресс-служба.

«Гармонизация политики и стандартов в рамках поддерживаемой АБР Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) может помочь в увеличении объёмов торговли, одновременно делая цепочки поставок менее углеродоемкими и более устойчивыми», — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Хотя торговая деятельность способствовала значительному экономическому росту и развитию, она также привела к увеличению выбросов углерода. По данным Всемирной торговой организации, около 20−30% глобальных выбросов углекислого газа связаны с торговлей и цепочками поставок.

Большинство стран ЦАРЭС специализируются на секторах с интенсивными выбросами, таких как электроэнергетика, химическая и горнодобывающая промышленности. «Это приводит к тому, что доля выбросов углекислого газа в производстве с добавленной стоимостью в регионе ЦАРЭС — одна из самых высоких в мире», — отметили в АБР.

Обладая огромными запасами полезных минералов, которые играют важную роль в энергетическом переходе (от ветряных турбин до электромобилей и аккумуляторов), страны ЦАРЭС обладают потенциалом для перехода от использования ископаемого топлива к возможностям, возникающим в результате энергетического перехода, отметили эксперты АБР.

«Странам ЦАРЭС нужен региональный подход к разработке зелёных стандартов, чтобы помочь своим предприятиям и производителям оставаться конкурентоспособными на фоне растущих экологических стандартов и политики установления цен на выбросы углерода, — говорится в сообщении АБР. — Скоординированная региональная политика по декарбонизации и ценообразованию на выбросы углерода может привести к эффективному использованию региональных ресурсов, усилению экономической интеграции, сокращению „утечки углерода“ и увеличению передачи технологий».

«При поддержке партнёров по развитию ЦАРЭС также работает над увеличением объёма климатического финансирования, которое поможет ускорить переход стран к чистой энергии и укрепить их устойчивость к воздействию изменения климата», — сказала руководитель отдела АБР по региональному сотрудничеству в Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова.

Программа ЦАРЭС — это партнёрство стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Азии, а также партнёров по развитию, работающих вместе для содействия устойчивому развитию, ускорения экономического роста и сокращения бедности.