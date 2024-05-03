Международная организация «Репортёры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы (2024 World Press Freedom Index). Узбекистан в нем занял 148 место из 180, опустившись на 11 позиций. Ситуация со свободой СМИ в стране оценивается как «очень сложная».

«Репортёры без границ» отмечают, что узбекские власти «контролируют СМИ и большую группу блогеров, тесно связанных с правительством», в медиасфере «преобладают цензура, надзор и самоцензура», а чиновники «без колебаний оказывают экономическое давление или пытаются коррумпировать журналистов».

В докладе говорится, что ситуация со свободой прессы ухудшилась в целом в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В Кыргызстане, который хоть и прибавил две позиции и занял 120 место, наблюдается «всплеск давления на СМИ». Казахстан продолжил падение и опустился со 134-го на 142 место. В стране улучшается качество онлайн-новостей, а репрессии «модернизируются», указывают «Репортёры без границ». Кыргызстан и Казахстан — единственные страны в ЦА, в которых ситуация со свободой СМИ оценивается как «сложная».

Таджикистан также потерял две позиции и расположился на 153 месте. Туркменистан (175 место) и Беларусь (167-е) «соперничают» за последние места в рейтинге. Россия заняла 162 место и «продолжает свой крестовый поход против независимой журналистики», после вторжения в Украину страну покинули более 1500 журналистов.

Значительное падение зафиксировано в Грузии (103 место, минус 26 позиций), где «правящая партия сохраняет поляризацию общества, культивирует сближение с Москвой и проводит политику, все более враждебную по отношению к свободе прессы». В Азербайджане (164 место) также наблюдается падение всех показателей из-за волны репрессий в отношении СМИ накануне президентских выборов.

Неожиданный результат показала Украина — страна заняла 61 место и поднялась на 18 позиций. «Репортёры без границ» отмечают, что политическое вмешательство в работу журналистов уменьшилось, а в случае каких-либо ограничений, СМИ критикуют такое давление.

Лидерами рейтинга уже много лет остаются страны Северной Европы — Норвегия (1 место), Дания (2), Швеция (3), Нидерланды (4) и Финляндия (5). Замыкают рейтинг Иран (176 место), Северная Корея, Афганистан, Сирия и Эритрея.

По оценке «Репортёров без границ», из 180 стран, попавших в рейтинг, «очень сложная» ситуация со свободой прессы в 36, ещё в 49 странах — она «сложная». «Хорошая» ситуация наблюдается только в восьми странах.