Несмотря на прохладную погоду, на фестивальной площадке Dream Park (парк имени Гафура Гуляма) субботним вечером собралось много людей разных возрастов. Привёл их сюда поэтический фестиваль-батл «Поэты против AI», организованный программой Teach for Uzbekistan — партнёром международной сети социальных предприятий Teach for All, которая действует в более чем 60 странах и своей целью видит предоставление возможностей для качественного образования.

Фото Юрия Архипова.

В Узбекистане проект получил регистрацию в феврале этого года. За это время Ашот Даниелян, известный ташкентский поэт и музыкант и по совместительству директор по коммуникациям Teach for Uzbekistan, успел провести в городе несколько мероприятий: презентацию программы, встречи в формате открытого диалога. Пришло время и для поэтического фестиваля-баттла.

Ашот Даниелян. Фото Юрия Архипова.

Продуман он был концептуально и современно. Сначала со сцены читали стихи поэты: Феликс Африфа Галицких, Аман Рахметов, Адриан Уге, Дарья Забродина, Бах Ахмедов, Станислав Мацко, Сергей Мельников, Кирилл Шкляров, Максим Штурмин и Илья Небослов.

Из десяти участников жюри, в состав которого вошли сооснователь программ «Учитель для России» и Teach for Uzbekistan Фёдор Шеберстов, блогеры Никита Макаренко и Александра Иванюженко, основательница стартапа Beautify Нигора Акилова, арт-директор галереи современного искусства «К35» Мария Саава и бизнесмен Хушнуд Юлдашев, выбрали пять финалистов. Ими стали Сергей Мельников, Адриан Уге, Илья Небослов, Феликс Африф Галицких и Аман Рахметов. Они и сразились на рифмах с искусственным интеллектом, который представляли модели ChatGPT 4 и Claude 3.

Жюри. Фото Юрия Архипова.

Соревнование заключалось в сочинении стихов на тему, заданную жюри: «Путешествие в будущее», «Хочу стать дельфином», «Несчастная любовь». Обязательным условием было использование ключевых слов: от возвышенных, вроде прилагательного «экзистенциальный», до самых обычных, как например, «морковь».

За сборную людей поэты выступали сольно — каждый сочинял свой небольшой экспромт. Аналогичным образом участвовал в баттле искусственный интеллект.

Фото Юрия Архипова.

С заданием написать стихотворение про несчастную любовь, используя слова «абьюз», «коллапс», «экзистенциальный», «морковь» (дважды), «нет слов», AI справился следующим образом:

Любить нельзя забыть, в душе креат

Экзистенциальный коллапс и абьюз.

Твой образ меня, как морфий, морит,

Нет слов описать, что в сердце грустный уз.

Ушла любовь, забытый белый парус

В тумане чувств свой ветер потерял.

Как Лермонтов, в краю ли я родном?

Иль далёким чертогам ветер верен стал?

Я верен ли забытой жизни буду?

Ахматова взывает к сердцу мне.

Морковь за морковью судеб ряда,

Обрушились на стенку, с криком: «Не!»

Фото Юрия Архипова.

Ему ответил Сергей Мельников:

Несчастная Любовь зовут мою соседку

Мы делим с нею лестничную клетку

Она мечтала: будет день — влюблюсь!

Итог: сплошной был violence да абьюз /

Коллапс экзистенцьяльный, о Любовь!

Жаль лечит только зрение морковь:

Душа болит! Болит, и нету слов

Лишь только рифмы: кровь-любовь-морковь.

Итоги зрительских голосований и жюри подтвердили превосходство поэтов из кожи и плоти над AI. Искусственному интеллекту не помогла даже способность генерировать музыку — нейросеть Suno создавала лёгкие романтичные мелодии под спокойный инструментал.

Фото Юрия Архипова.

Победитель поэтического баттла Сергей Мельников, набравший больше всего баллов от жюри, в разговоре с автором «Газеты.uz» отметил, что не ожидал победы. Когда-то он горячо увлекался поэзией, но постепенно интерес к стихам снизился. По словам Мельникова, из-за этого на стандартном поэтическом фестивале он вряд ли решился бы выступить. В фестивале заместителя директора частной школы, выросшего на стихах Владимира Маяковского, привлекла идея соревнования с искусственным интеллектом. Мельников говорит, что увлекается этой темой и постоянно использует нейросети в работе.

Фото Юрия Архипова.

Среди участников баттла он особо отметил поэта и музыканта Илью Небослова и преподавателя Университета Вебстера в Ташкенте Адриана Уге, который занял второе место.

Последний стал автором, пожалуй, самого необычного перфоманса вечера. Для номера «Сломанный телефон» Уге сгенерировал с помощью нейросети изображения, которые попросил описать другую нейросеть. Получившиеся описания на сцене зачитывали три человека. Делали это одновременно и на трёх языках: на русском, французском и английском.

Фото Юрия Архипова.

Адриан Уге родом из Франции. Литературой увлечён с детства. Стихи начал писать в подростковом возрасте. Пять лет назад впервые опубликовался, с тех пор издал несколько сборников.

По словам Уге, писать стихи не на родном французском тяжело, но общение и совместное выступление с Ашотом Даниеляном вдохновили его творить на русском в новом стиле, который получил название «ультрапоэзия». В его основе лежит работа с парадоксами, постоянными повторениями, с помощью которых создаётся эффект цикличности.

Фото Юрия Архипова.

И Мельников, и Уге считают, что стихи искусственного интеллекта пока не дотягивают до человеческих. Больше всего не им хватает юмора и способности к озарениям, нахождению своей «фишки». Также нейросеть не ищет парадоксы и идеи вне текста. При этом AI, наверняка, будет развиваться дальше и со временем сможет создавать крепкие средние стихи «без души», которые могут пригодиться в коммерции, но не претендовать на статус «искусства с большой буквы».

Завершился фестиваль награждением пяти лучших поэтов-участников баттла. На память о вечере они получили футболки с принтом авторства художника Inkuzart и сертификаты парка. После поэты уступили сцену музыкантам из группы «Электрооко». Несмотря на то, что уже стало ощутимо холодно, публика не спешила расходиться, согреваясь танцами и кофе из ближайшего кафе.