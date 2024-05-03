Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов на брифинге в АИМК в четверг прокомментировал планы по отключению собственников от энергоснабжения за долги по квартплате.

Такой эксперимент запланировано провести в Навои (согласно постановлению президента от 15 августа 2023 года). Отключение от электроснабжения квартир предусмотрено за долги по обязательным взносам и платежам за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также благоустройство прилегающего земельного участка.

«Почему был выбран город Навои? У нас в республике только в Навоийской области жители платят согласно порядку, уровень своевременной оплаты выше по сравнению с другими регионами. Хоть и не 100%, но высокий уровень», — сказал Шерзод Хидоятов.

Первый замминистра сообщил, что порядок уже разработан — биллинговая система интегрирована с системой «Региональных электрических сетей». Он отметил, что порядок вступит в силу только после поправок в закон об электроэнергетике, которые должен принять парламент и подписать президент.

Шерзод Хидоятов также сообщил о планах ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора, но для этого также потребуется внесение поправок в законодательство.

Первый замглавы Минстроя отметил, что такая практика должна дать положительный результат. Из-за некоторых недобросовестных собственников, которые не оплачивают коммунальные услуги, не должны страдать другие жители дома, своевременно оплачивающие квартплату и за вывоз мусора, сказал он.

«Например, в одном доме 50 квартир. Если из них 40 оплачивают вовремя, а 10 не платят, то почему собственники 40 квартир не должны пользоваться этой услугой? Считаю, что все должны платить вовремя. На сегодняшний день хороший эффект дала практика с электроэнергией и газом, которые отключаются онлайн, если оплата не производится вовремя… Мы хотим обслуживать жителей в многоквартирных домах, мы хотим, чтобы мусорные полигоны были в чистоте, но есть много вопросов при оплате», — отметил он.

В декабре 2020 года сообщалось, что для снижения дебиторской задолженности плату за вывоз мусора в Ташкенте могут включить в состав тарифа за использованную потребителями электроэнергию. Пока этот порядок не внедрен.

В начале января плата за вывоз мусора для населения и организаций в столице повысилась в 1,5−1,6 раза: за каждого проживающего человека в месяц — с 4500 до 7500 сумов, за кубометр для бюджетных и хозрасчётных организаций — с 53 986 до 89 966 сумов.