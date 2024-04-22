Политика

Глава МИД и бывший премьер Великобритании лорд Дэвид Кэмерон посетит Ташкент. На переговорах с министром иностранных дел Узбекистана планируется обсудить развитие сотрудничества по ключевым вопросам — это региональная безопасность, образование, изменение климата и деловые связи.

Президент Узбекистана вышел в краткосрочный отпуск. В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев был в краткосрочном отпуске в декабре.

В Гяндже открылось первое почётное консульство Узбекистана в Азербайджане. Консулом назначен Кянан Джалилов.

Проект «Особый ракурс» о главных событиях недели с участием президента Узбекистана начал выходить не только на узбекском и русском, но и на каракалпакском языке. Для его подготовки была сформирована отдельная команда в Нукусе, рассказал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Экономика

Курс доллара США, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, превысил 12700 сумов. С начала года национальная валюта обесценилась на 3%. Каждые 100 сумов доллар прибавляет к своей цене с начала года все быстрее.

Объём продаж автомобилей в Узбекистане в марте упал как на первичном, так и на вторичном рынках. В целом спрос сокращается второй месяц подряд. Рынок электромобилей начал стагнировать.

В марте в Узбекистане наблюдалось снижение добычи газа (-6,5%) и нефти (-11,1%), а также производства бензина (-1,6%) по сравнению с мартом 2023 года. Добыча угля незначительно выросла (+0,9%).

Общество

Постоянное население Узбекистана 22 апреля превысило 37 миллионов. С начала года прирост составил свыше 200 тысяч человек, а за неполный апрель — более 36,7 тысячи.

В Кашкадарьинской области водитель Damas перевозил одновременно 26 пассажиров — сотрудницу детсада и 25 воспитанников. Детей таким образом развозили по домам. Водителя оштрафовали, автомобиль поместили на штрафстоянку. Видео.

Температурный фон в течение рабочей недели в Узбекистане существенно не изменится. Ночью будет в пределах +13…+18 градусов, днём — +24…+29. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Узбекистане завершилась четырёхлетняя программа English Speaking Nation («Англоговорящая нация»), реализованная при поддержке США. Она подготовила более 18 тысяч учителей английского языка по всей стране.

Мир

В Индии начались 44-дневные парламентские выборы, участие в которых примет почти миллиард избирателей. Опросы предрекают победу правящей «Бхаратия джаната парти» во главе с премьером Нарендрой Моди, который в этом случае сможет переизбраться на третий подряд срок.

Президент Казахстана подписал закон, запрещающий ввоз, производство и продажу некурительных табачных изделий и вейпов, жидкостей к ним, а также их рекламу.

Глобальные расходы на военные нужды достигли исторического максимума в 2023 году. На США и Китай приходится почти половина общемировых трат на оружие, подсчитали в SIPRI.

Российские военные нанесли ракетный удар по телебашне в украинском Харькове. На виодеокадрах видно, как рушится верхняя часть телебашни.

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