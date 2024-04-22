В Узбекистане завершилась четырёхлетняя программа English Speaking Nation («Англоговорящая нация», ESN) стоимостью 7 млн долларов, в ходе которой было подготовлено более 18 тысяч учителей английского языка по всей стране.

Инициатива была запущена в ноябре 2019 года Министерством народного образования (как оно тогда называлось) и посольством США с целью предоставления учителям английского языка в Узбекистане наиболее эффективных методик обучения для повышения уровня владение языком учеников государственных школ. Она была реализовала Американскими советами по международному образованию.

Как сообщила пресс-служба посольства США, в рамках комплексной программы 693 учителя приняли участие в специализированном 60-часовом курсе, чтобы стать тренерами и наставниками. Так была сформирована сеть опытных педагогов по всей стране, которые обучили более 18 тысяч своих коллег во всех регионах Узбекистана.

452 учителя получили международно признанные сертификаты в рамках программы TESOL — интенсивного 140-часового курса. Завершающая группа из 66 учителей завершила обучение TESOL 16 марта.

Опросы, проведённые среди участников ESN, выявили возросшую уверенность в использовании английского языка в преподавании, улучшение навыков планирования уроков и результатов обучения учащихся, а также появление учителей-лидеров в школах.

Участвовавшие в программе учителя сообщили, что получили положительные отзывы от директоров своих школ за инновационные подходы к обучению, которые привели к значительному улучшению уровня владения языком учащихся.