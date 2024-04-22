Проект «Особый ракурс» о главных событиях недели с участием президента Узбекистана теперь выходит не только на узбекском и русском, но и на каракалпакском языке. Новый выпуск, опубликованный пресс-службой главы государства в понедельник, вышел сразу на трёх языках. Он посвящён визиту президента Шавката Мирзиёева в Душанбе, где был подписан Договор о союзничестве, и узбекско-таджикским отношениям.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов рассказал «Газете.uz»: «Мы давно планировали создавать контент о деятельности президента на каракалпакском языке. И во время поездок в Каракалпакстан, общаясь с местной молодёжью, журналистами, мы слышали много позитивных откликов о тех форматах, которые мы используем для освещения, о том, как было бы хорошо сделать контент и на каракалпакском».

Поэтому была сформирована отдельная команда в Нукусе при поддержке Жокаргы Кенгеса и Совета министров Каракалпакстана. Результатом совместной работы стала каракалпакская версия «Особого ракурса».

Впервые проект начал выходить в январе 2021 года в формате специального репортажа, посвящённого визитам президента в регионы страны и зарубежные государства, транслировавшегося на ТВ. С ноября 2023 года «Особый ракурс» выпускается в формате рилсов для социальных сетей и мессенджеров для широкого охвата молодёжной аудитории.

«Формирование команды для каракалпакской версии роликов и организация работы в Нукусе заняли определённое время, поэтому первый ролик на каракалпакском вышел только сейчас. Теперь он будет выходить регулярно вместе с другими версиями», — сказал Шерзод Асадов.

На каракалпакском языке у пресс-службы президента пока только проект «Особый ракурс», но она намерена «дальше изыскивать возможности для увеличения контента на каракалпакском», добавил он.