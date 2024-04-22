Спрос на автомобили в Узбекистане сокращается второй месяц подряд, следует из анализа Центра экономических исследований и реформ.

В марте в СБДД зарегистрировано и перерегистрировано почти 109 тысяч автотранспортных средств (включая легковые и грузовые) — на 5,8% меньше, чем месяцем ранее, а также на 12,9% меньше, чем в марте 2023 года.





Что касается легковых автомобилей, то их продажи снизились на 12,1% к февралю и на 12,9% к прошлому марту — до 96,5 тысячи единиц.

Всего за первый квартал продано 334,3 тысячи легковых авто (-3,2% к январю-марту прошлого года). Среди регионов наибольшее снижение наблюдалось в Сурхандарьинской, Ферганской и Навоийской областях.

За месяц на первичном рынке продажи упали на 16,7% — до 24 тысяч. В годовом выражении отмечается небольшое снижение (-0,2%).

Из этого объёма 19,5 тысячи приходится на отечественные автомобили, чьи продажи за год сократились на 17,2%. На иномарки спрос упал до 2300 (-13,7% за месяц, -20% за год).

На вторичном рынке реализовано 74,6 тысячи машин, что на 10,6% меньше, чем в феврале, а также на 16%, чем в марте прошлого года.





Рынок электромобилей начал стагнировать — в марте активность выросла лишь на 0,1%, но в годовом выражении рост составляет 2,4 раза. Всего в первом квартале продано 8000 авто.