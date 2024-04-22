В ходе обстрелов Харькова вечером 22 апреля российская армия нанесла ракетный удар по городской телебашне, сообщает агентство УНИАН.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как рухнула верхняя часть телебашни. В Харькове наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения, уточняет УНИАН.

Прокуратура Харьковской области сообщила, что удар был нанесён российской ракетой Х-59. Ведомство начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, во время атаки сотрудники телебашни находились в укрытии, никто не пострадал.

Министерство обороны РФ удар не комментировало. Государственное агентство «РИА Новости» подтвердило, что российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой якобы была установлена антенна связи украинской ПВО.