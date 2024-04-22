Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство, запрещающих вейпы (электронные сигареты). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон вводит запрет на продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

В сообщении Акорды говорится, что документ направлен на «принятие системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодёжи никотиносодержащих веществ».

Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через 60 дней после официальной публикации.

Ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий и вейпов будут наказываться штрафом до 738,4 тысячи тенге (около 1650 долларов) либо исправительными работами и арестом на срок до 50 суток.

Ранее Министерство здравоохранения предложило запретить ввоз и продажу электронных сигарет в Узбекистане. Ведомство отметило рост употребления вейпов, особенно среди молодёжи, включая школьников.