19 апреля в Индии стартовали выборы в нижнюю палату парламента, которые называют крупнейшими в мире — в них примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей. BBC отмечает, что это сравнимо с населением США, России, Японии, Великобритании, Бразилии, Франции и Бельгии вместе взятых.

Голосование будет проходить в семь этапов в течение шести недель и завершится 1 июня. Результаты объявят 4 июня. Большинство избирательных участков расположены в школах, колледжах и общественных центрах, но иногда их открывают в необычных местах — в грузовых контейнерах, на горных вершинах или в лесах. Это делается для того, чтобы жители даже в самых отдалённых частях страны смогли отдать свой голос, объясняет BBC.

Избирателям предстоит выбрать 543 депутата нижней палаты — Лок сабхи. Ещё двух депутатов назначит президент страны. Для победы одной из партий нужно набрать как минимум 50% голосов (272 голоса) — тогда она сможет сформировать правительство. Депутаты избираются на пять лет.

Кто претендует на победу

Социологические опросы предрекают победу правящей с 2014 года националистической партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. В случае победы 73-летний политик, который возглавляет правительство уже 10 лет, сможет переизбраться на третий пятилетний срок на посту премьера.

На выборах 2019 года БДП получила 303 места, а Национальный демократический альянс — коалиция партий, в которую она входит, — получила в общей сложности 352 места.

Главный соперник БДП — Индийский национальный конгресс (ИНК). Это крупнейшая оппозиционная партия, которая управляла страной на протяжении почти 77 лет, но сейчас находится в упадке, отмечает CNN. В преддверии выборов более двух десятков партий присоединились к ИНК, чтобы сформировать Индийский национальный инклюзивный альянс развития (INDIA) и таким образом противостоять правящей партии и Моди.

Лидером ИНК является Рахул Ганди — сын бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди (с 1984 по 1989 год) и представитель влиятельного в стране политического клана Неру-Ганди. Ганди никогда не был министром и не смог принести победу для своей партии на прошлых выборах, уточняет BBC. Его считают самым заметным лицом оппозиции во многом из-за истории его семьи. Моди часто обвиняет Ганди в проведении династической политики и называет его «избалованным принцем».

Рахул Ганди. Фото: X / Rahul Gandhi.

Что обещает Моди и против чего выступает оппозиция

На этих выборах Моди поставил амбициозную цель — получить сверхбольшинство в 400 мест, из которых 370 мест будет напрямую контролироваться БДП, а остальные — Национальным демократическим альянсом.

Предвыборная кампания БДП сосредоточена на создании рабочих мест, борьбе с бедностью и программах развития с акцентом на женщинах, бедных, молодёжи и фермерах.

Моди хочет превратить Индию в глобальный производственный центр, продолжить масштабную трансформацию инфраструктуры и достичь энергетической независимости к 2047 году, пишет CNN.

В 2023 году Индия стала пятой по величине экономикой в мире с ВВП в 3,7 трлн долларов. Моди пообещал, что в случае третьего срока Индия дорастёт до третьей крупнейшей экономики мира.

Моди также хочет, чтобы Индия стала постоянным членом Совета безопасности ООН, выиграть заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года и высадить индийских космонавтов на Луну.

Основу поддержки БДП составляют индуисты, которых в стране большинство — 80% от 1,42-миллиардного населения.

Альянс INDIA, в свою очередь, заявляет, что победа над правящей партией нужная для спасения демократической и светской системы Индии, улучшения условий жизни её маргинализованных сообществ, повышения цен для фермеров и создания рабочих мест для молодежи.

Однако ещё до выборов оппозиционный блок погряз во внутренних распрях и до сих пор не решил, кого выдвинуть на пост премьер-министра в случае победы, отмечает CNN.

Оппозиция также утверждает, что находится под давлением со стороны властей. Несколько её видных деятелей, включая главного министра Дели и главу партии «Ам Адми Парти» Арвинда Кеджривала, находятся под арестом или следствием, а банковские счета ИНК были заморожены налоговыми органами.

БДП отрицает политическое вмешательство.