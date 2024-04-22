Министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр страны лорд Дэвид Кэмерон 23 апреля посетит Узбекистан. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства Великобритании.

В Ташкенте Дэвид Кэмерон проведёт переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. На встрече планируется обсудить «более тесное сотрудничество по ключевым вопросам», включая региональную безопасность, более активное участие Великобритании в развитии сферы образования, а также вопросы изменения климата, двусторонней торговли и деловых связей.

Дэвид Кэмерон посетит Ташкент в рамках официального визита во все пять государств Центральной Азии и Монголию. Цель поездки — расширение сотрудничества в сферах экономического развития и образования, а также укрепления независимости стран региона.

Последним министром иностранных дел Великобритании, посетившим Узбекистан, был Малкольм Рифкинд в феврале 1997 года.