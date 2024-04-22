Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 23 апреля.

Курс доллара США по итогам дневных торгов повысился на 21 сум — до исторического максимума 12711 сумов.

В коммерческих банках в понедельник доллар принимался по курсу от 12715 сумов (только у «Мадад инвест банка») до 12765 сумов (только у «Туронбанка»). Курс продажи варьировался от 12660 до 12690 сумов.

Если по итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, а в 2023 году — на 9,7%, то с начала 2024 года сум девальвировал на 3%, или на 372,23 сума. В этот раз доллар прибавил 100 сумов за 27 дней (перед преодолением отметки 12700 сумов). Для достижения порога в 12600 сумов понадобился 1 месяц и 5 дней, для порога в 12500 сумов — 1 месяц и 12 дней, для 12400 сумов — 1 месяц и 17 дней.





В прошлом году национальная валюта слабела на фоне снижения валютных поступлений от экспорта и денежных переводов. Напомним, за 2023 год внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 62,6 млрд долларов (+23,8%). Импорт превысил экспорт на 13,7 млрд долларов (+24,3%), а без учёта экспорта золота — на 19 млрд долларов.

В прошлом году национальная валюта слабела на фоне снижения валютных поступлений от экспорта и денежных переводов. Напомним, за 2023 год внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 62,6 млрд долларов (+23,8%). Импорт превысил экспорт на 13,7 млрд долларов (+24,3%), а без учёта экспорта золота — на 19 млрд долларов. В январе-феврале объём внешней торговли достиг 9,9 млрд долларов (+10,5%), экспорт увеличился на 13,6% благодаря продаже золота — до 3,63 млрд долларов, а импорт вырос на 8,7% — до 6,29 млрд долларов. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле составило 2,66 млрд долларов.

Объём денежных переводов после аномального 2022 года снизился с 16,9 млрд до 11,4 млрд долларов (-32,5%). Кроме того, за прошлый год остаток валютных вкладов юридических лиц в узбекских банках сократился на 36% — с 5,5 млрд до 3,5 млрд долларов. Снижение валютных депозитов не прекращалось на протяжении всего года.

Экономист Миркомил Холбоев проанализировал причины относительно быстрой девальвации национальной валюты Узбекистана и поделился мнением, является ли она «настоящей коррекцией обменного курса», как это было в августе.