В Карши в Кашкадарьинской области в микровэне Damas перевозили сразу 25 детей. Об этом рассказали в передаче Markaziy studiya телеканала MY5.

Как сообщил «Газете.uz» старший инспектор пресс-службы областного УБДД Мансур Эгамбердиев, инцидент произошёл 10−15 дней назад.

На видео с места событий показан салон автомобиля, заполненный детьми, затем их выводят одного за другим, и сотрудник дорожно-патрульной службы пересчитывает их. Выяснилось, что детей из детского сада развозили по домам.

На переднем сидении находился ещё один пассажир — работница детсада. Она рассказала, что обычно в машине перевозят шестерых детей, но в день происшествия пришлось посадить в машину одновременно 25 человек, поскольку они опаздывали.

Водитель Damas рассказал, что торопился домой, потому что его жена заболела.

Был составлен административный протокол по статье 135 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных ПДД) Кодекса об административной ответственности и в соответствии со статьёй 159 Правил дорожного движения (запрет перевозить людей сверх количества, предусмотренного в транспортном средстве). Автомобиль помещён на штрафстоянку.

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