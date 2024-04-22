Добыча газа в Узбекистане в марте 2024 года снизилась до 3,89 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

В годовом исчислении — по сравнению с мартом 2023 года — производство упало на 6,5%, или на 270 млн кубометров, а к январю текущего года — на 284,2 млн кубометров. Для сравнения: в марте 2019 года добыча составила 5,26 млрд кубометров. Таким образом, за последние пять лет ежемесячное производство упало на 1,36 млрд кубометров.

В январе-марте объём добычи составил 11,6 млрд кубометров, что на 5,9%, или на 724,8 млн кубометров, меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Сравнение данных за январь-март 2024 года и январь-март 2023 года. Источник: Статагентство.



Выработка электроэнергии в первый месяц весны выросла до 6,62 млрд кВт·ч, что на 208,6 млн кВт·ч больше, чем в марте прошлого года, а также на 193,8 млн кВт·ч больше показателя за февраль.

Напомним, около 80−85% производимой электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.





Добыча угля выросла на 0,9% по сравнению с мартом прошлого года, объём составил 309 тысяч тонн. При этом квартальное производство упало на 2% — до 968,9 тысячи тонн.

Добыча нефти сократилась до 60,6 тысячи тонн (-11,1%, или минус 7600 тонн к марту 2023 года). Тем не менее, семимесячное сокращение производства (с августа по февраль) остановилось. В январе-марте добыча составила 179,1 тысячи тонн (-8,4% к первому кварталу прошлого года).

За март было произведено 119,5 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с мартом 2023 года (121,4 тысячи) меньше на 1,6%, или на 1900 тонн. В квартальном сравнении сокращение составило 11,1% — с 195,5 тысячи до 179,1 тысячи тонн.

Выпуск дизельного топлива сократился на 8,4% по сравнению с мартом прошлого года — с 96,1 тысячи до 88 тысяч тонн. При сравнении с первым кварталом прошлого года рост составил 2,1% — до 211,1 тысячи тонн за три месяца.

По итогам 2023 года добыча газа в Узбекистане сократилась почти на 5 млрд кубометров. Снизился и выпуск нефти и газового конденсата. При этом добыча угля выросла на 15,5% — до 6,2 млн тонн. Увеличилось также производство электроэнергии, бензина и дизеля.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

Мы писали, что компания «Узбекнефтегаз», крупнейший производитель газа в Узбекистане, инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но оно падает.