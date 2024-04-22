Глобальные военные расходы в 2023 году достигли исторического максимума и составили 2,44 трлн долларов. Это соответствует 2,3% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Рост расходов на военные нужды в прошлом году прежде всего объясняется войной в Украине и эскалацией геополитической напряжённости в Азии и на Ближнем Востоке, отмечают исследователи.

«Военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, при этом основное увеличение зафиксировано в Европе, Азии, Океании, а также на Ближнем Востоке», — сказано в обзоре.

Траты на оружие сильно сконцентрированы среди относительно небольшой группы государств. В пятёрку лидеров вошли:

США — 916 млрд долларов (3,4% ВВП);

Китай — 296 млрд долларов (1,7% ВВП);

Россия — 109 млрд долларов (5,9% ВВП);

Индия — 83,6 млрд долларов (2,4% ВВП);

Саудовская Аравия — 75,8 млрд долларов (7,1% ВВП);

На эти страны вместе пришёлся 61% мировых военных расходов, говорится в докладе SIPRI.

В топ-10 также вошли Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. При этом военные расходы Украины в 2023 году выросли на 51%, до 64,8 млрд долларов. Это 37% ВВП страны и около 58% всего украинского бюджета.