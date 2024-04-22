Численность постоянного населения Узбекистана в ночь на 22 апреля 2024 года превысила 37 миллионов, свидетельствует счётчик на сайте Агентства статистики при президенте.

На долю мужского населения приходится свыше 18,6 миллиона человек, женского — более 18,34 миллиона.

Многие интернет-пользователи обновляли страницу со счётчиком и смогли зафиксировать момент, когда он показал ровно 37 миллионов — это было в 3:24.





Скриншот: Telegram / @muhrim2022.



На момент публикации этой новости счётчик показывает прирост ещё почти в 500 человек.

В Статагентстве «Газете.uz» уточнили, что данные в реальном времени получаются от органов ЗАГСа.

На 1 апреля постоянное население страны составляло 36 963 262 человека. Таким образом, прирост за неполный месяц составил 36 738 человек, или на 0,1%.

С начала года, когда население составляло 36799800 человек, прирост составил более 200 тысяч человек, или в среднем более 50 тысяч в месяц.

За 2023 год прирост постоянного населения Узбекистана составил 774,9 тысячи человек, или 2,2%. Эта цифра ежегодно увеличивается с 2020 года.

Постоянное население — это население, постоянно проживающее в конкретном населённом пункте или районе на момент регистрации, в том числе те, кто постоянно зарегистрирован в данном регионе, но временно не проживает.