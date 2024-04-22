В Гяндже, одном из древних городов Азербайджана, прошла церемония открытия первого почётного консульства Узбекистана в этой стране, сообщает ИА «Дунё».

Первым почётным консулом Узбекистана в Азербайджане назначен Кянан Джалилов.

Почётное консульство будет способствовать защите прав и интересов граждан Узбекистана, развитию экономического сотрудничества, привлечению инвестиций и туристов в Узбекистан, а также развитию культурно-гуманитарных связей, говорится в сообщении.

Кянан Джалилов.

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти города Ниязи Байрамов, руководители консульств Турции и Грузии в Гяндже, представители бизнес-сообщества, науки, общественности города и СМИ.

После церемонии был организован выездной приём для соотечественников, проживающих в этом городе.